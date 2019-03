AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Projelerini Açıkladı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu , projelerini açıkladı.Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu , turizmden kültür sanat yatırımlarına, spor etkinliklerinden yeşil alan çalışmalarına kadar birçok konuda gerçekleştirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Trabzon 'da bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısına AK Parti Trabzon milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu proje tanıtım toplantısında Zorluoğlu, 3 aylık saha çalışması boyunca, kent dinamikleri, STK 'lar ve vatandaşlarla gerçekleştirdiği istişareler sonucunda, Trabzon'un ve Trabzon halkının ihtiyaç ve taleplerini öncelik sırasına göre belirlediği projelerini kendi sunumuyla açıkladı.Trabzon'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zorluoğlu, "Binlerce yıllık tarihe sahip, sayısız kültüre ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Fatih Sultan Mehmet Han 'ın fethettiği bu kadim şehre, belediye başkan adayı olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Bu özel ve kadim şehrin hizmetkarı olmak, güzel insanlarının yüreklerine dokunacak hizmetler üretmek ve halkımızla birlikte bu kentin geleceğini inşa etmek benim için en büyük onur olacaktır" dedi.Şehrin sorunlarına özel çözümler içeren projeler hazırladıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Trabzon, çocukluğumu ve ilk gençliğimi yaşadığım; en güzel hatıralarımı içinde barındıran büyülü bir şehirdir benim için. Mensubu olmaktan hep gurur duyduğum; her yerde ve her zaman göğsümü gere gere Trabzonluyum diyebildiğim, kendimi tam anlamıyla ait hissettiğim, baba evim, ata yurdumdur. Bize Fatih Sultan Mehmet 'in, Yavuz Sultan Selim 'in, Kanuni Sultan Süleyman 'ın, Mustafa Kemal Atatürk 'ün hatırasıdır bu şehir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın hepimize emanetidir Trabzon. O büyük insanların bize teslim ettikleri emanete gözümüz gibi bakmak, şerefimiz gibi sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. İşte bu anlayışla yola çıktık ve yaklaşık 3 aydır sahada, sizlerle beraberiz. Meslek odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, belediye başkanlarımızla, kamu kuruluşlarımızla ve halkımızla birlikteyiz. Bu süreçte bir taraftan şehrin meselelerini istişare etme imkanı bulduk, diğer taraftan eğer seçilirsek nasıl bir belediye başkanı olacağımızın işaretlerini vermeye çalıştık. Yine bu süre içerisinde şehrimizin sorunlarına özel çözümler içeren projelerimizi hazırladık" şeklinde konuştu."Trabzon'un güzelliğine güzellik katmaya talibiz"Trabzon'u daha da büyütmeye ve kalkındırmaya talip olduklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Yıllarca ülkemin dört bir köşesinde milletime hizmet ettim. Ankara 'da genel müdür ve müsteşar yardımcısı olarak devletin üst yönetim kademelerinde görev aldım. En son olarak Van 'da hem vali hem de büyükşehir belediye başkanı görevi yaptım. Şimdi de mevlam nasip etti, kendi şehrime, kendi insanıma hizmet etme, tüm bilgi ve tecrübemi Trabzon'a aktarma imkanı doğdu. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve halkımızın destekleriyle biz, yerel yönetimde, Trabzon'da hizmete talibiz. Trabzon'un güzelliğine güzellik katmaya talibiz. Trabzon'u daha da büyütmeye, kalkındırmaya talibiz. Trabzon'u bir marka şehir, bir prestij şehri, bir 21'inci yüzyıl şehri, gerçek bir büyükşehir yapmaya talibiz. Yeni ulaşım ağları, turizm ve çevre altyapıları, kentsel dönüşüm, tarihi mekanların restorasyonları, yeni yaşam alanları, rekreasyon alanları, sanatsal ve kültürel faaliyetler, yeni istihdam imkanları ile yepyeni bir Trabzon hayal ediyoruz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, engelli kardeşlerimize ve dahi sokak hayvanlarımıza kısacası özel kesimlere özel projelerle dokunarak daha mütebessim ve mutlu bir Trabzon inşaa emek istiyoruz" diye konuştu."Sadece yol, kaldırım, köprü, bina yapan bir belediye olmayacağız"Sadece yol, kaldırım, köprü, bina yapan bir belediye olmayacaklarını altını çizen Zorluoğlu, "Biz bugün sadece projelerimizi açıklamayacağız. Şu ana kadar yapan aday oldu mu bilmiyorum ancak biz bugün sizlerle önce yeni yönetim anlayışımızı, sonra projelerimizi paylaşacağız. Çünkü biz sağlam projelerin ancak ve sadece insanı merkeze koyan bir yönetim anlayışı zemininde yükselebileceğine, vücut bulabileceğine inanıyoruz. Çünkü biz sadece yol, kaldırım, köprü, bina yapan bir belediye olmayacağız. Biz, biraz sonra sizlere ayrıntılarını arz edeceğim yeni yönetim anlayışımızı tüm teşkilatımızda hakim kılarak, işi görülsün-görülmesin, belediyenin kapısından içeri giren herkesi, mutlu bir şekilde oradan uğurlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönül belediyeciliği hedefini de ancak bu şekilde yakalayabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Trabzon için en büyük projelerinin yeni yönetim anlayışı olacağını belirten Zorluoğlu, daha sonra projelerini tanıttı. - TRABZON