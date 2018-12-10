AK Parti Trabzon İl Başkan Vekili Dilekoğlu Açıklaması

AK Parti Trabzon
İl Başkan Vekili Hasan Dilekoğlu, "Sayın Murat Zorluoğlu
görev yaptığı illerde terörün kökünü kazımış özellikle Van
'da yaptığı terörle mücadele faaliyetlerinde teröristlerin korkulu belası olmuştur." dedi.
Dilekoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı siyasiler tarafından AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu'na "Kayyum" şeklindeki küçümseyici ifadeler kullanıldığını belirterek, "Kayyum belediye başkanlığı küçümsenecek bir görev değildir. Sayın Murat Zorluoğlu görev yaptığı illerde terörün kökünü kazımış özellikle Van'da yaptığı terörle mücadele faaliyetlerinde teröristlerin korkulu belası olmuştur. Bizim kimi aday belirleyip belirlemediğimiz Trabzon'dan seçilemeyeceğim korkusuyla Ankara
'dan Milletvekili
adayı olan Koray Aydın
'ı ilgilendirmez. Madem kendi Trabzon ile bu kadar alakadar oluyor gelsin İP'in Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsun. Biz ona da gereken cevabı sandıkta veririz." ifadelerini kullandı.
Zorluoğlu'nun havalimanındaki karşılama programının "Aday Tanıtımı" olmadığını belirten Dilekoğlu, şunları kaydetti:
"Biz AK Parti teşkilatları olarak, partililerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Zorluoğlu'nu havalimanında karşıladık. Bu sadece bir karşılamadır. Aday tanıtım töreninin değildir. Aday tanıtım törenimiz ilçe belediye başkan adaylarımızın da belirlenmesiyle birlikte bundan önceki aday tanıtım törenlerimizde olduğu gibi bundan sonra da coşkulu bir şekilde yapılacaktır. Aday tanıtım töreni için gerekli duyuru zamanı geldiğinde basınımıza ve kamuoyuna bilgilendirilecektir."
Dilekoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan
Fevzi Gümrükçüğolu'nun yalnız bırakıldığına dair yapılan haberlere de değinerek, teşkilat olarak her zaman olduğu gibi Gümrükçüoğlu'nun yanında olduklarını belirterek, yapılan haber ve yazıları yazanların kendi iç dünyalarını yansıttığını ifade etti.
Van,Murat Zorluoğlu,Trabzon
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:56