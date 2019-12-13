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AK Parti Trabzon İl Kadın Kollarının hazırladığı Hanımeli Çarşısı açıldı

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Hanımeli Çarşısı açıldı.

13.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:28AK Parti Trabzon İl Kadın Kollarının hazırladığı Hanımeli Çarşısı açıldı
AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen Hanımeli Çarşısı açıldı.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi sergi salonunda "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla hazırlanan çarşıda, 18 ilçede üretim yapan ve üretime katkı sağlayan kadınlar stant açtı. Stantlarda ilçelere ait el sanatları, yöresel yemekler ve el işlerinin tanıtımı ile satışı yapıldı.
Bu yıl 2'incisi düzenlenen çarşının açılışına, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, parti teşkilatı ve davetliler katıldı.
Açılışı yapılan çarşıdaki stantları gezen Ayvazoğlu, Zorluoğlu ve beraberindekiler, ilgililerden bilgi aldı.

AK Parti, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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