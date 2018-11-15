AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu CHP'li Aygün'ün Açıklamasını Meczuplukla Eş Değer Görüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
, CHP
Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün açıklamalarını meczuplukla eş değer olarak değerlendirdi.
Konuyla ilgili konuşan Ayvazoğlu "Zihin bulanıklığı ne kadar örtmeye çalışsanız da dil bulaşıklığı ile kendini gösterir. CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün cehalet yüklü konuşması da zihin dünyasının tezahürüdür ve Trabzon, kendisinin özrüne tenezzül etmeyecek kadar asil ve erdemlidir. Meczuplukla eşdeğer böyle bir açıklamaya tanık olan bu şehrin tarihi; bölücülere, hizipcilere, provokatörlere yapıştırdığı Osmanlı tokadının gücüyle müsemmadır. 4000 yıllık kadim bir medeniyetin mensupları Kurtuluş Savaşı'nda nerede olduğunu, ne yaptığını bu milletin değerleri ile oynamaya kalkışanlara anlatmak zorunda bile değildir. Bir özürle geçiştirilemeyecek bu fütursuzluğun meclis çatısı altında temsil edilmesi ayrıca tartışılmalıdır" dedi. - TRABZON
Ak Parti,Cumhuriyet Halk Partisi,Milletvekili,Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 17:35