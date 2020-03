AK Parti Trabzon Milletvekili Balta'dan Miraç Kandili mesajı

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Balta, mesajında, Miraç Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, miracın özünde her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, tertemiz bir kulluğa ve yüce mertebelere erişme olduğunu aktardı.Hazreti Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği Miraç gecesinin, Müslümanların inanç dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Balta, "Biz müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili rahmet ve lütuflarla doludur. Bu mübarek geceyi fırsat bilerek manevi açıdan en güzel şekilde değerlendirmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğine de işaret eden Balta, şunları kaydetti:"Devletimiz alınması gereken tüm tedbirleri almış, yapılması gereken her şeyi en ince detayıyla yapmaktadır. Bizlere düşen ise bu kararlara uymak ve dualarla bizler için mücadele edenlere destek olmaktır. Her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aştık. Miraç Kandili vesilesiyle bu birlik ve beraberliğimizi dualarla güçlendirmeliyiz. Böylesine mukaddes bir gecenin millet, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola ve omuz omuza hep birlikte yürümeye vesile olması en büyük arzumuz ve niyazımızdır. Ümit ediyoruz ki bu mübarek kandil gecesi insanımızın gönlünde bu yönde bir coşku oluşturacaktır."Balta, Miraç Kandili'nin İslam aleminin birliği, dirliği ve beraberliğine, insanlığın selameti, huzur, barış ve mutluluğuna vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA