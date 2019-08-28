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AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, TSİAD yönetimini ziyaret etti

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren'i ziyaret etti.

28.08.2019 15:30 AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, TSİAD yönetimini ziyaret etti
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren'i ziyaret etti.
Cora, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının demokrasi kadar kalkınmanın da lokomotifi olduğuna dikkati çekerek, "Onlarla birlikte düşünmek, karar vermek ve hep birlikte hareket etmek doğru ve kalıcı hizmetlere vesile olmaktadır. TSİAD, köklü yapısı ve değerli üyeleri ile sivil toplum kuruluşu olmanın gereklerini oldukça güzel yerine getiriyor." dedi.
Eren ise ziyareti dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getirdiği Cora'ya günün anısına plaket takdim etti.

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Ekonomi

Kaynak: AA

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