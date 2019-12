AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yeni yıl mesajı yayımladı.TBMM Çevre Komisyonu Başkanı da olan Balta, mesajında, 2019 yılının artık geride kalmak üzere olduğunu, yeni umutlarla, heyecanlarla hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıldığını belirtti.Kendileri için her geçen yılın, sadece geçip gitmiş bir yıl olmadığını, gelecek yılı daha hayırlı, daha güzel, Hak'kın rızası ve milletin duası adına daha dolu yaşayabilmek için derslerle dolu bir tecrübe olarak gördüklerini vurgulayan Balta, şu değerlendirmede bulundu:"İnşallah 2020 yılı her şeyden önce kardeşliğimizin güç kazandığı, kardeşliğimize kastedenlerin de kaybettiği bir yıl olacaktır. Bizler 18 yıl boyunca milletçe yaptığımız gibi, ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için, en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan kardeşliğimizi muhafaza edecek, kardeşliğimizi bozmaya, yıpratmaya, örselemeye çalışanlara karşı da hep birlikte mücadele vereceğiz."Balta, yeni yıla hiç şüphesiz yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla girildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"2020'nin, 2019'dan daha iyi bir yıl olması, ekonomide, dış politikada ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, yeni başarıların yaşandığı bir sene olması için AK Parti olarak her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edeceğiz. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.Bu duygular eşliğinde, yeni yılın ilimize, memleketimize ve tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2020'nin kardeşliğin egemen olduğu, tüm vatandaşlarımızın sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, kardeşlik, huzur ve refah içinde, birbiriyle dayanışma içinde geleceğe yürüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."