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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kamu bankalarına aldıkları kararlar nedeniyle teşekkür etti.

24.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:12
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Açıklaması
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kamu bankalarına aldıkları kararlar nedeniyle teşekkür etti.
Cora, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemleri değerlendirdi.
Tüm vatandaşların, iş dünyasının, çalışan ve üreten kesimin kısacası özel sektörün nasıl bir fedakarlık yaptığının farkında olduklarını belirten Cora, şu değerlendirmede bulundu:
"Süreç uzadıkça sektörü bekleyen risklerin de farkındayız. Bu minvalde görülen aksaklıklar giderilecek, değişen koşullara göre yeni düzenlemeler yapılacak, hülasa tüm imkanları seferber edeceğiz. Kamu bankalarına aldıkları bu kararlar nedeniyle bilhassa teşekkür ederiz. Lakin kararın tamiminde de esneklik sağlanmasının takibini isteriz."
Cora, Can Ataklı'nın, EBA TV'deki başörtülü öğretmen için kullandığı ifadelere ilişkin de şunları kaydetti:
"Başörtülü öğretmenler, öğrencilerin rol modeli olamazmış. Bu ifadeler çürük bir zihniyetin yeniden tahayyül çabasıdır. Ha siyasetçisi ha gazetecisi ya da herhangi bir yöneticisi. Hepsi aynıdır. Her kap kendi içini sızdırır misali her olayı kendi meşreplerinden yorumlamaktadırlar. Bunlar sıradan söylenmiş ifadeler değildir. Kesinlikle maksatlıdır. Aslında meseleleri başörtüsü değil, dille, dinle, diyanetle, inançla hesaplaşma mücadelesidir. Toplumun milli ve manevi değerlerini aşağılamaya çalışmaktır, provokasyondur. Bu fitneci anlayış korkarım ki koronavirüsten daha tehlikelidir. Bütün vatandaşlarımızı bu ve bunun gibi tiplerden uzak durmaya, sosyal mesafeyi korumaya davet ediyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, Salih Cora, AK Parti, Trabzon, Güncel

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