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AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Libya tezkeresini değerlendirdi

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine destek verdiklerini bildirdi.

03.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:24 AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Libya tezkeresini değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, TBMM'de kabul edilen 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine destek verdiklerini bildirdi.

Fatih Tek, yaptığı yazılı açıklamada, tezkere sürecinin her daim vatan sevgisinin teorik olarak masada değil, pratik olarak sahada da en net şekilde sergilendiği bir süreç olduğunu belirtti.

Tezkereyi Türkiye'nin etrafındaki zulüm çemberini kırmak için stratejik bir hamle olarak değerlendiren Tek, şunları kaydetti:

?"?Libya tezkeresine destek verip bölge barışına katkı sağlayan tüm kamuoyuna teşekkür ederim. Bugün tezkereye karşı çıkıp Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın emanetini anlamayanlara karşın bu emaneti korumak İçin Libya'dayız. Bu tarihi emanetinin değerini anlayanlar gerekirse çölde bir kum tanesi gerekirse Akdeniz'de bir damla su olurlar. Ancak bu emanetin değerini bilmeyenler ise zalimleşmiş yapının güdümüyle zulüm çemberinin kuklası olurlar. Halkımız bu tarihi sürecin dostunu da, postunu da tarihe yazmıştır."


AK Parti, Tunceli, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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