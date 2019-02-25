AK Parti Tunceli Teşkilatından Ağbaba'ya Tepki

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AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın kentte yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu 'eliniz kırılsın' lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz." dedi.AK Parti Tunceli İl Başkanlığında, partisinin Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan ile gazetecilere açıklamada bulunan Tek, Tunceli AK Parti il teşkilatının, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.Kendileri gibi Tunceli'de diğer siyasi partilerin de sahada çalışma yürüttüğünü belirten Tek, bu çalışmalara zaman zaman siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin de katıldığını ifade etti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da Tunceli'de 23 Şubat'ta partisinin seçim irtibat bürosunu açtığını hatırlatan Tek, "Orada bir konuşma gerçekleştirdiler. Bizlerin içimizi, yüreğimizi derinden sızlatan bir konuşmaya tüm Tuncelililer gibi bizler de şahit olduk." dedi.Siyasetçilerin rakiplerini eleştirirken dozu kaçırmaması gerektiğini anlatan Tek, şunları kaydetti:"Eleştirinin dozu kaçmadan istediğiniz şekilde yapılan her hamleyi eleştirebilirsiniz. Ancak öyle bir söz etti ki kendileri, bu ne siyasete sığabilecek bir şeydir ne ahlaka sığabilecek bir şeydir ne samimiyete sığabilecek bir şeydir. Ne dedi kendileri 'AK Partiye oy verenlerin eli kırılsın' diye bir söz etti. Buradan AK Parti İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak bu ilde şunu söylemek istiyorum, evet bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümüne seven Tuncelililer var ve gönülden gelerek, samimiyetle, tüm içten duygularıyla hem Cumhurbaşkanımızı, hem partimizi, hem de adaylarımızı destekleyip AK Partiye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu 'eliniz kırılsın' lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz."AK Parti iktidarının Türkiye'yi 16 yılıdır yönettiğini ifade eden Tek, Tunceli'ye de önemli hizmetler yapıldığını söyledi.Tunceli'ye yapılacak hizmetlerin sayılarak bitirilemeyeceğini vurgulayan Tek, "Bize oy verenlerin ellerinin kırılması noktasında beddua eden şahısı da tekrar ahlak kurallarına davet ediyorum. Tunceli'ye seçimden seçime uğrayan arkadaşların Tunceli üzerinde ve Tuncelililer üzerinde bu tür sözler sarf etmesi hakikaten bizi derinden incitmiştir." dedi.