Haberler » Güncel » AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplandı - Haber

AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:36 AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi toplandı
AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

İlçe Başkanlığındaki toplantıda konuşan AK Parti Tamer Akkal, ilçede geçmişte teşkilat içinde bulunan kötü niyetli insanlar yüzünden son seçimlerde başarı kazanılamadığını, birlik ve beraberlik ruhuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Akkal, şöyle konuştu:
"AK Parti içerisinde daha önce bulunmuş, görev yapmış bazı kişilerin hırsları yüzünden burada seçimlerden başarısız sonuç aldık. Bu kişiler burada, AK Parti kaybetsin de gerisi ne olursa olsun düşüncesini güttüler. Sonuç her ne olursa olsun biz birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizim yol yürüdüklerimizin hepsi vatanı ve milletini için mücadele eden cesur insanlardır. Başkalarının ise kimlerle ittifak yaptıkları, bu ittifakta yer alan diğer partilerin kimlerin değirmenine su taşıdığı ortada." dedi.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş parti çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi.

Toplantıya, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkan Yardımcı Öner Gürsel, İl Başkan yardımcısı Ataman Taydaş, İlçe Başkanı Kazım Dilek, Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kayser, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Milletvekili, Turgutlu, AK Parti, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35   "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur, hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumu ekemez"
19:35   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
19:35   FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' İstanbul'da yakalandı
19:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı
19:33   Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katılımıyla açıldı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:38:22