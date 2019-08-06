Haberler» Politika» Haber

AK Parti Uğurludağ teşkilatında Ömer Kiday dönemi

AK Parti Çorum Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Ömer Kiday getirildi.

06.08.2019 19:32 AK Parti Uğurludağ teşkilatında Ömer Kiday dönemi
AK Parti Çorum Uğurludağ İlçe Başkanlığı görevine Ömer Kiday getirildi.

AK Parti Çorum il Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Karadeniz İl Koordinatörleri Metin Çelik ve Yahya Çelik ile yapılan istişare ve değerlendirme sonucu Uğurludağ İlçe Başkanlığına Ömer Kiday'ın atandığı bildirildi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Uğurludağ ilçemize bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğimiz Ömer Kiday Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Partimizin kuruluşundan bugüne büyük hizmetleri bulunan İlçe başkanımız Yakup Torun'a teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Uğurludağ, AK Parti, Çorum, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:39   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları açıklaması
20:01   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ayvalık'ta
19:51   AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...
19:48   Yenilenen seçimi kazanan Gülfer Ağır mazbatasını aldı
19:44   'Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu' imzalandı (2)
19:41   Çelik: "Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya...
19:38   Milletvekili Ağar, "Kimse cumhurbaşkanımıza benim üzerimden hücum fırsatçılığı yapmasın"