Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti ulusal bir coğrafyaya değil uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Öyleyse bunun için çalışmalarımızı yapacağız. Bu sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumlulukla biz aynı zamanda o kadim tarihimizden aldığımızı mesuliyetle bu yola devam edeceğiz. AK Parti milletin partisidir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Törenine katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına kısa bir ara vererek, 39 ilçeden partiye yeni üye olan kişiler arasında rastgele isim çekerek arayıp tebrik etti."AK PARTİ 10 BUÇUK MİLYONA YAKIN TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ÜYEYE SAHİP PARTİSİDİR, BU DÜNYADA DA BÖYLEDİR"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor. Bu çalışmanın önümüzdeki aylarda aynen devam edeceğine inanıyorum siyasi partilerde üye çalışmaları zordur. Büyük emek ve azim ister. Gençlik kollarında aktif siyasete başladığım 1976'dan bu yana bu çalışmaların zahmetine yakinen şahidim. Üye sayısının bir partinin gerçek gücünü yansıttığını da biliyorum. Bunun için AK Partiyi kurduğumuzdan bu yana teşkilatlarımızdan bu noktada asla taviz vermediğimiz en önemli faaliyet üye sayısını artırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10 buçuk milyona yakın Türkiye 'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir. Örneği yok. Kime bunu söylersek hepsi şaşırıyor. Aynı şekilde bir milyonu aşan genç ve 4 milyon 700 bini aşan kadın üye sayısıyla bu alanda da rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu önemli ama bize göre yeterli olmayan bir orandır. Türkiye'nin önceki yıl 82 milyon nüfusu 57 milyon seçmeni vardı. Geçtiğimiz yıl nüfus 83 milyonu aştı. Amacımız 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi yerine getirmiş sayamayız. AK Parti kurulduğu günden bu yana seçimlerde istisnasız birinci çıkmasının bu anlayışla çalışmasına borçludur. Türkiye'nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partinin genel başkanı olarak milletimizle buluşuyoruz. Partimizin her kademesindeki kardeşimden aynı gayreti bekliyorum. Mahalle temsilcimiz mahallesine, il teşkilatımız iline, merkez karar yönetim kurulu üyelerimiz sorumluluk alanlarındaki yerlere genel merkezimizi bütün Türkiye'ye bu şekilde sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle AK Parti'nin sırtını yere getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi."AK PARTİ ULUSAL BİR COĞRAFYAYA DEĞİL ULUSLARARASI BİR COĞRAFYAYA HİTAP EDEN BİR PARTİDİR"Üye çalışmalarının sürmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gece Pakistan'dan döndüm. Bu çalışmaları orada da yaptık. Çünkü AK Parti ulusal bir coğrafyaya değil uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Öyleyse bunun için çalışmalarımızı yapacağız. Bu sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumlulukla biz aynı zamanda o kadim tarihimizden aldığımızı mesuliyetle bu yola devam edeceğiz. AK Parti milletin partisidir. İsminden, programından başlayacak her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışıyla inşa ettik. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Burada kibir yok. Birileri afra tafra yapabilir, gurur satabilir. İnsanlara tebessümü kendi nezdinde haram görebilir. Ama biz bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır, bunu böyle bilip yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Partidir. Bunun için diğer faaliyetlerimizle birlikte üye çalışmalarımızı aksamaya, gevşemeye göz boyamaya meydan vermeden samimi bir şekilde sürdürmeliyiz. Üye çalışmaları aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el dokunmadık gönül bırakmamak anlamına geliyor. Seçimden seçime milleti hatırlayanların yıllardır oy oranlarını 1 puan dahi artıramamış olmaları bizim için önemlidir. AK Parti'nin olması gereken yer yüzde 50'lerin çok üzeridir. İnşallah yeni üye çalışmaları ve kongre sürecinde yürüteceğiz çalışmalarla bunu sağlayacağız. Her üye adeta birer çarpan olarak artacak" diye konuştu.(Mehmet Başa/İHA)