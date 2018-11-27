AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

27 Kasım 2018 Salı 13:15



27 Kasım 2018 Salı 13:15

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında aralarında Uşak'ın da bulunduğu 20 ilin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre Uşak'ın AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın oldu.31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti 20 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. Aralarında Uşak merkez belediye başkan adayının isminin de bulunduğu 20 ilin adayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında duyurdu. Uşak'ın mevcut Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkür eden Erdoğan, yapılacak olan 31 Mart 2019 seçimlerinde Uşak'ın AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın'ın AK Parti'nin adayı olduğunu açıkladı. - UŞAK