AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul Oldu

14 Aralık 2018 Cuma 12:56



14 Aralık 2018 Cuma 12:56

AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevine Fahrettin Tuğrul getirildi.AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Çakın'ın, AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından boşalan il başkanlığına Fahrettin Tuğrul atandı.Tuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üstlendiği görevin önemine işaret ederek, "En iyi şekilde görevi yerine getirmeye çalışacağım. Önümüzde yerel seçimler var, il merkezi ve ilçelerde birlik beraberlik içinde yerel seçimlerden zaferle çıkmayı hedefliyoruz." dedi.