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AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:41AK Parti Uşak Milletvekili Güneş AA'nın
AK Parti İsmail Güneş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güneş, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Güneş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güçlü fotoğraflar var. Seçim yapmakta zorlandım. Tüm AA çalışanlarını kutluyorum" dedi.

İsmail Güneş, Milletvekili, AK Parti, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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