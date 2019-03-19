19 Mart 2019, 20:14
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AK Parti Üsküdar Mitingi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank

AK Parti Üsküdar Mitingi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu. Güncel
Kaynak: AA