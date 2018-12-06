AK Parti Van
Belediye Başkan adayı Necdet Takva oldu.
1969'da Van'da doğan Necdet Takva, ilk ve orta öğrenimini Van' da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Dalı'nda yüksek lisans derecesi aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odasında genel sekreterlik yapan Takva, Van Kent Konseyi
başta olmak üzere birçok STK
'da görev aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 74. Genel Kurulunda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı'na seçildi. Takva, ayrıca TOBB Fuarlar Komitesi Üyeliği, Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği görevlerini de icra etmiştir. Necdet Takva, evli ve dört çocuk babasıdır. - ANKARA
Gazi Üniversitesi,Van
06 Aralık 2018 Perşembe 12:40