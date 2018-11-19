AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Türkoğlu Ateş'in Teşkilat Ziyaretleri

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:57



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:57

AK Parti Van Büyükşehir aday adayı Asena Türkoğlu Ateş, AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge'yi ziyaret etti.Türkoğlu Ateş, aday adaylığı başvurusunu yaptıktan hemen sonra teşkilatlarla bir araya gelmeye başladı. AK Parti Van Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge'yi ziyaret eden AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ateş, teşkilatlanma anlamında AK Parti'nin Türk siyasetinde eşsiz bir konuma sahip olduğunu söyledi."AK Parti kadına değerin adresi"AK Parti Van Büyükşehir Belediye aday adayı Asena Türkoğlu Ateş, AK Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ile görüşmesinde, siyasette kadının taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kadının, siyaset başta olmak üzere toplumsal yaşamın tüm kademelerinde görev almasının çok büyük bir gereklilik olduğunun altını çizen Ateş, "Mensubu olmaktan büyük ayrıcalık duyduğumuz AK Parti, bu manada hakikaten ilklere imza atmış bir siyasal yapıdır. Türk kadının siyasette nüfuz eder bir pozisyona kavuşmuş olmasının ardında, liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner adımları yatmaktadır. Dolayısıyla partimizin Van'daki kadın kolları teşkilatı da, birbirinden değerli hanımefendilerin millet için ve memleket için bir safta buluştukları kıymetli bir zemin haline gelmiştir" dedi."Gençler ile başaracağız"Teşkilat ziyaretlerini sürdüren Asena Türkoğlu Ateş, AK Parti'nin Van Gençlik Kolları İl Başkanı Kadir Özbilge'yi ziyaret etti. Gençlik kollarının, partinin tüm organları gibi dinamizmin sembolü olduğunu ifade eden Ateş, "Geçmişten bugüne kadar partimizin Gençlik Kolları'nda görev almış olan her bir değerli kardeşimiz, bu davaya önemli katkılar sundu. Gençler ile çok daha güzel işler başaracağız" dedi.Görüşmelerin ardından hem Havva Duran ve hem de, Kadir Özbilge Asena Türkoğlu Ateş'e aday adaylığı çalışmaları sürecinde başarılar diledi. - VAN