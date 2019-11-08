Haberler » Güncel » AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti - Haber

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle Özalp ilçesini ziyaret ederek ilçe başkanlığı binasını açtı.

08.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:08 AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'nun Özalp ziyareti
AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle ilçesini ziyaret ederek ilçe başkanlığı binasını açtı.
Yönetim kurulu üyeleri ve Van Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar ile Özalp ilçeye gelen Türkmenoğlu, esnaflarla bir araya geldikten sonra Kaymakam Abdulkadir Çelik'i makamında ziyaret etti.
Hasta olan eski ilçe başkanı Mehmet Şirin Ataç'ın evine giderek geçmiş olsun dileklerini ileten Türkmenoğlu, Özalp'in kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
İlçenin en güzel hizmetleri hak ettiğini vurgulayan Türkmenoğlu, Özalp için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50   Terör örgütü Boko Haram kontrolündeki bölgede 1 milyon sivil yaşıyor
19:48   Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
19:48   Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı
19:46   HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (3)
19:46   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:51:53