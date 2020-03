AK Parti Van Milletvekili Gülaçar'dan 2023 seçimleri öncesinde önemli mesajlar

AK Parti Muradiye ve Erciş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2023 seçimleri öncesinde önemli mesajlar verdi.AK Parti Muradiye ve Erciş İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleşti. Kongrede konuşan Gülaçar, toplumun her kesimine kucak açan bir parti olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin kangren olmuş meselelerine çözüm olma noktasında güçlü bir liderlik altında ilerlediklerini kaydetti. Teşkilatların siyasi değerlendirmeler yaparken daha geniş bakış açısıyla yapması gerektiğini söyleyen Gülaçar, "18 yıllık iktidar deneyiminin hem kazanımları hem de yıpratıcı sebepleri var. Teşkilatlar edinilen tecrübeleri her zaman göz önünde bulundurarak yıpratıcı sebepleri bertaraf eder. Hiçbir ilçe teşkilatı, Türkiye'nin tamamıyla kıyaslansa bile kendini küçük görmemeli. Küçük bir ilçe teşkilatının devrim niteliğinde olacak başarıları, kelebek etkisi gibi tüm ülkeye yayılabilir" dedi."2023 seçimlerinde hedef kitlemiz "Y' ve 'Z' kuşakları olmalı"2023 hedefleri ışığında teşkilatlanma çalışmalarının olması gerektiğini ifade eden Gülaçar, "2023 seçimlerinde 1980-1999 'Y' ve 2000 ve sonrası yani 'Z' kuşaklarından seçmen sayısı 29 milyon civarında olacak. Dolayısıyla ana seçmen grubu bu kitle olduğundan teşkilatlarımızın en çok yoğunlaşması gereken, diyaloğa geçmesi gereken seçmen kitlesi bu kuşaklar olmalıdır" dedi."Türkiye siyasi tarihinde annelere hak ettiği değeri veren AK Parti'dir"Annelerin toplumun en belirleyici aktörleri olduğuna dikkat çeken Gülaçar, "Her ne kadar kültür emperyalizmi ile aile yapılarımız ve annelerimizin değeri dejenere edilse de, anneler hala toplumumuzun direğidir. Anneler öncelikle evlatlarının iyi bir ahlaka sonra da iyi bir hayata, işe sahip olmasını ister. Türkiye siyasi tarihinde annelere hak ettiği değeri veren, onlardan ilham alan, onların öğretileri ile dualarıyla yola çıkan parti AK Parti'dir. Teşkilatlarımız, annelere odaklanmalı ve onların talepleri hususunda çalışmalarını şekillendirmelidir. Anneler sanıldığının aksine bir evin kültürel ve siyasal kararlarını etkilemede en belirleyici aktördür" ifadelerini kullandı."Yerelde inisiyatif alınarak politika üretmeli"Teşkilatların güncel, siyasi hareketlenmeleri yakından takip edilip buna göre politika geliştirmesi gerektiğini ifade eden Gülaçar, "Taşra teşkilatlarımız merkezi teşkilatın politikalarını, kararlarını ifa etmekle mükellef olsa da kendi hitap ettiği insanları en iyi tanıyan yine kendileridir. Dolayısıyla her bir ilçe teşkilatımız sadece genel merkez teşkilatının kararlarını ve programlarını uygulamakla yetinmemeli, kendisi de yerelde inisiyatif alarak politika üretmeli, insan kazanmalıdır" diye konuştu.Dünya siyaseti, dış gelişmeler, Türkiye'nin muhatap olduğu dış sorunlar ve bunlara karşı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ürettiği çözümlerin, iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gülaçar, "Bu gündemler, yerelde muhatap kitlemizle paylaşılmadır. Suriye insanlık krizinde Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 4 milyon mülteciyi ağırladı. Son olarak İdlib'te ağır bir bedel ödeyerek mazlumlar için zalimin karşısında gerekirse canlarını bile feda edeceğini gösterdi. Bugün İdlip'te olmazsak, savaşı orada kazanmazsak, savaşı önce bizim bölgemizde başlatırlar. Dolayısıyla İdlib'te yaşanan hadiseleri farklı yorumlamak, cahillikle açıklanamayacak düzeydedir. AK Parti; Türkiye için, bölge için büyük ve vazgeçilmez bir değerdir. Bölge gençliğini önce suça bulaştırmaya çalıştılar. Bizden, ailelerimizden evlatlarımızı çalarak emperyalistlerin kuklası yaptılar. On binlerce gencimizi telef ettiler. O gençler okuyup kendi ülkelerine hizmet etseydi, kendi insanına hizmet etseydi ne durumda olurduk. Bundan sonraki gençlik için geç kalmayalım. Şu anki en büyük tehlike; bölge gençliğini, psikolojik olarak Türkiye'ye hiç aidiyetinin kalmayacağı şekilde koparmak, bu yönde programlamaktır. Zihniyet kopuşları yaşıyoruz. Gençlerimize anlatmalıyız. Bizi gençliğimizin gözünde şeytanlaştırsalar bile, biz gençliğimizden vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmemeliyiz" şeklinde konuştu.Son olarak görevini tamamlayan teşkilata teşekkürlerini ifade eden Gülaçar, yeni yönetimde bulunacak olanlara da başarılar diledi.Kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak, Edremit, Tuşba, Çaldıran ve Gürpınar belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. - VAN