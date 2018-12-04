AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın Acı Günü

Giresun
'da görev yapan ve dün evinde ölü bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal
'ın doktor kardeşi Ahmet Kartal
, Van'da toprağa verildi.
Van'da öğle namazının ardından Hazreti Ömer camisinde kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracıyla Tuşba
İlçesi Dibekdüzü Mahallesi'ne getirildi.
Kartal'ın naaşı, ilçeye bağlı mahalle mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenazeye, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Murat Zorluoğlu
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, siyasi parti temsilcileri ve Kartal'ın yakınları katıldı.
İrfan Kartal,Milletvekili,Kartal,Van
04 Aralık 2018 Salı 14:26