Haberler» Güncel» Haber

AK Parti ve CHP heyetinden Karakaya'ya ziyaret

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

08.08.2019 12:58 AK Parti ve CHP heyetinden Karakaya'ya ziyaret
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Kendirli ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, göreve yeniden atanan Rektör Karakaya'ya başarılar diledi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çok önemli başarılara imza attığını, üniversitenin yapacağı çalışmalarda desteğe hazır olduklarını hatırlatan Kendirli ve Kaya, yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Karakaya ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin fiziksel anlamda gelişim sürecini tamamladığını, uluslararasılaşma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Pilot projelerin tek tek hayata geçmesiyle bölgede yeni istihdam alanları oluşturduklarını, yeni projeler hazırlandığı müjdesini de veren Karakaya, tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını anımsattı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesel kalkınma odaklı çalışmaları önemsediğini hatırlatan Karakaya, Kırşehir'in ve üniversitenin gelişmesi ve daha ilerilere yükselebilmesi için tüm birimlerin var gücüyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Ziyaretlere, Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ile CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Kırşehir, Karakaya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14   Bakan Selçuk: "Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı"
13:14   Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
13:14   ADANA SEYHAN BAYRAMA HAZIR
13:14   TOKAT İSVİÇRELİ ÇİFT, BİSİKLETLE 4 AYDA 8 BİN KİLOMETREYİ AŞIP TÜRKİYE'YE GELDİ
13:14   KONYA KIZI VE OĞLUNA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI BABAYA 60 YIL HAPİS İSTEMİ
13:14   İZMİR 4.8'LİK DEPREM KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE BÖYLE HİSSEDİLDİ-3
13:14   ÇANAKKALE'DE 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI