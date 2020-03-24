AK Parti ve CHP, infaz düzenlemesi için bir araya geldi (2)

İYİ PARTİ VE HDP'YE ZİYARET

AK Parti heyetinin, TBMM'de CHP heyeti ile infaz düzenlemesine ilişkin görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü. AK Parti heyeti, daha sonra İYİ Parti grubunu ziyaret etti. AK Partilililer, taslak metin hakkında İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavvat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan'a bilgi verdi. Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili bilgi verdiler, biz de bazı çekincelerimizden bahsettik. 2 gün çalışacağız, çekincelerimizi ve iştirak ettiklerimizi yazılı olarak ileteceğimizi bildirdik" dedi.

AK Parti heyeti, son olarak HDP Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi ve aynı şekilde taslak metin hakkında bilgilendirdi. Partiler, yarın akşama kadar infaz düzenlemesi ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı metin olarak AK Parti'ye iletecek.

BU HAFTA İÇİNDE TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ

Görüşmelerin ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin muhalefet partileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Yarın akşama kadar bize görüşlerini bildirecekler. Biz de bu metne son şeklini vererek teklif haline getireceğiz. Teklifi, Meclis Başkanlığı'na bu hafta içinde sunmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz. Komisyon ve Genel Kurul aşamasına önümüzdeki hafta getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA