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AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde AK Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Saim Tiryaki ve İyi Parti meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

27.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:11AK Parti ve İyi Parti'den MHP'ye geçtiler
Karabük'ün ilçesinde AK Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Saim Tiryaki ve İyi Parti meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde AK Parti Safranbolu Belediye Meclis üyesi seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız devam eden ve Safranbolu Emekliler Cemiyeti Başkanlığı görevini de yürüten Saim Tiryaki ile İYİ Parti Safranbolu Meclis üyesi Hülya Kaya Özverdi MHP'ye geçti. MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç, Tiryaki ve Özverdi'nin rozetlerini takarak, başarılar diledi.

İlçe Başkanı Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine geri dönüşlerin devam ettiğini belirterek, MHP Safranbolu Belediye Meclis üyesi sayısının ise 5'e çıktığını söyledi. - KARABÜK

Safranbolu, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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