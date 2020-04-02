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AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun...

AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü.

02.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:51
AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun...
AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun teklifini görüştü.

AK Parti ile muhalefet temsilcileri infaz ile ilgili değişiklik içeren paketi görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldiler. Toplantıda, AK Parti tarafının talepleri ve görüşleri dinlendiği ifade edildi. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda, terör örgüt üyesi olmayıp, terör propagandası, yardım ve yataklık suçlarının kapsama alınmasının ve 10-15 yıllık cezalarda ½ indirim yapılmasının görüşüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti ve MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile infaz hükümlerinde değişikliği içeren kanun... - Haberler

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