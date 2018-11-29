AK Parti ve MHP'de Ortak Aday Formülü: Belediye Başkanı AK Parti'den Seçilirse Yardımcısı MHP'den Olacak

Yerel seçimlerdeki belediye meclis üyelikleri ile il genel meclisi üyeliklerinin dağılımı, tıpkı milletvekili seçimlerindeki gibi paylaştırılıyor. Yani yüzde 10'luk seçim barajı 31 Mart'taki yerel seçimlerde de geçerli ve AK Parti - MHP ittifakının bu alanda da sürmesi planlanıyor. iş birliğine gidilecek yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilecekse yardımcısının da diğer partiden olmasının konuşulan konular arasında olduğu ifade edildi.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNDE DE İŞ BİRLİĞİ PLANI

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının, belediye meclis üyeliklerinde de hayata geçirileceği belirtildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MHP'nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, belediye meclis üyelikleri konusunda iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

"BARAJIN ALTINDA KALAN MHP'Lİ ADAYLAR AK PARTİ LİSTESİNDE YER ALABİLİR"

Kurmaylar düzeyindeki görüşmelerde, MHP'nin yüzde 10'luk barajın altında kalarak belediye meclisine üye sokamama ihtimaline karşın, MHP'li adayların AK Parti listelerinde yer alabileceği dile getiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN İSE YARDIMCISI DİĞER PARTİDEN

Ayrıca, iş birliğine gidilecek yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilecekse yardımcısının da diğer partiden olmasının konuşulan konular arasında olduğu ifade edildi.