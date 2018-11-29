AK Parti ve MHP İttifakta, Manisa Isparta ve Adana İllerinde Anlaşamıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'ye yönelik "Mutabakat varsa, karşılıklı jestlerimiz olacaktır" sözünün ardından, kulislerde, AK Parti'nin MHP'ye hangi il ve ilçelerde 'jest yapabileceği' konuşuluyor. 128 belediye başkanlığı bulunan MHP, "kendi il ve ilçelerinde de yeniden söz sahibi" olmak istiyor. Öte yandan ittifakta Manisa, Isparta ve Adana'da ittifak sorunu yaşandığı iddia ediliyor.

Gelecek hafta bir sonuca bağlanması beklenen ittifak görüşmelerinin başta Adana olmak üzere, Mersin, Isparta, Manisa, Osmaniye ve Kars üzerinden yürütüldüğü belirtilirken, iki parti arasında "Adana, Manisa ve Isparta'da ise bazı sıkıntılar yaşandığı" ifade ediliyor. Erdoğan'ın Güney Amerika gezisi dönüşünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelip bir uzlaşmaya varılabilirse ittifak yapılacak illerin ortak açıklamayla kamuoyuna duyurulabileceği kaydediliyor.

MANİSA

AK Parti kulislerinde, "partinin MHP'li mevcut Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Cengiz Ergün'e destek vermesi durumunda MHP'nin de seçimi alamayabileceği" değerlendirmeleri yapılıyor. Ayrıca AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olan Selçuk Özdağ faktörüne de işaret ediliyor. İYİ Parti'den adaylık teklifi gelen Özdağ'ın, şimdilik adaylık teklifini kabul etmediği ancak AK Parti'nin kendisini aday göstermemesi durumunda yeni bir değerlendirme yapacağı da konuşuluyor. 24 Haziran milletvekili seçimleri öncesinde MHP'li mevcut Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'na yönelik "İttifak tavanda var, tabanda yok" açıklamasıyla Manisa'daki duruma işaret etmişti. Manisa'da "AK Parti'li Selçuk Özdağ'ın MHP'nin çalışmalarını engellediği" de ileri sürüldü.

ISPARTA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; MHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın "AK Parti'ye yönelik sık sık eleştirel açıklamalar yaptığı" belirtiliyor ve bu duruma "AK Parti'nin tabanının tepki gösterebileceği" konuşuluyor.

ADANA

Bahçeli, Adana'da mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday olarak açıklamıştı. Ancak ittifak görüşmelerinde AK Parti'nin "iki parti ittifak yapsa da Sözlü ile kazanamayız" dediği kaydediliyor. MHP'de ise "açıklanmış bir adayın yeniden geri çekilmesinin mümkün olmayacağı" ifade ediliyor.

IĞDIR

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 42.4 oy almasına karşın yüzde 1.8 oy farkla BDP'ye (HDP) kaptırdığı Iğdır'ın üzerinde ittifak çalışması yapılan iller arasında olduğu ve MHP lehine ortak adayla girilebileceği ifade ediliyor.

KARS

2014'te MHP'den Kars Belediye Başkanı seçilen Murtaza Karaçanta'nın yerelde, "HDP ile işbirliği yaptığı iddiasıyla" MHP tarafından şubat ayında istifası istenmiş ve Karaçanta "Türk milliyetçiliğine hizmet etmeye devam edeceğini" açıklayarak, partisinden istifa etmişti. 2014'teki seçimlerde Kars'ta MHP yüzde 28.4, AK Parti ise yüzde 25 oy almıştı. MHP, AK Parti'yle arasında yaklaşık yüzde 2.5 oy farkı bulunan Kars'ta da etkin rol üstlenmeyi hedefliyor.

KARABÜK VE BARTIN LİSTEDE YOK

AK Parti'nin açıkladığı 60 il arasında şu anda MHP'nin elinde bulunan Karabük ve Bartın'ın adayının da olması nedeniyle söz konusu iki şehrin ittifak görüşmeleri dışında tutulduğu yorumları da yapılıyor.

MECLİS ÜYELİKLERİNDE ETKİN ROL

MHP lideri Bahçeli; Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyeceğini açıklamıştı. AK Parti'nin de MHP'ye bu üç ilde aday çıkarmamasına karşılık "İstabul ve Ankara'da bazı jestlerde bulunabileceği" de kulislerde dillendiriliyor. AK Parti'nin, MHP'nin oylarının yüksek olduğu İstanbul'daki bazı ilçelerde "MHP'li adayları destekleyebileceği" ifade edilirken, Ankara'da da MHP, elinde bulundurduğu Polatlı ve Etimesgut'taki mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak açıklamıştı. AK Parti'nin, 2014 seçimleri öncesinde MHP'li Yakup Odabaşı'nın yönettiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesini de "MHP'ye bırakabileceği" değerlendirilirken, iki parti arasındaki ittifak görüşmelerinin yalnızca belediye başkan adayları üzerinden değil, belediye meclislerindeki üye dağılımı üzerinden de yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. MHP'nin aday çıkarmadığı yerlerde AK Parti'nin belediye meclisi listesinden MHP'li isimlerin aday gösterilmesi gibi formüllerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.