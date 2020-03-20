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AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi

AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

20.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:31
AK Parti ve MHP'li yetkililer infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi
AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Partili Adalet Komisyonu üyeleri, TBMM'de MHP Grup Başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Görüşmede infaz kanun teklifinde uyuşturucu suçlarının, örgütlü suçların kapsama alınması ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Yasa ile 80 bin kişinin tahliye edilmesinin gündeme geleceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Muş, AK Parti, MHP, Politika

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