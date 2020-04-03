Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı.

03.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:21
AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı
TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kanun teklifinde imzası olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya milletvekillerine bilgi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemenin af düzenlemesi olmadığını söyleyerek, bugüne kadar var olan ceza miktarları ile ilgili değil, işlenmesi ihtimali olan eylemlerle ilgili düzenlemeleri içerdiğini ifade etti. Özkan, "Yapılan düzenleme infaz müessesesinin kurumları arasında geçişliliği sağlayacak oransal değişiklik söz konusudur. Terörle mücadele kapsamında terör suçları, cinsel istismar suçları, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu madde baronlarını içerisine alan, aynı zamanda kasten adam öldürme, insan öldürme suçunu ayrı tutarak, kadına ve erkeğe karşı şiddetli ortadan kaldıran bir düzenleme yapmaya gayret ettik. Sadece infaz düzenlemeleri değil, infaz sistemine ilişkin bazı müesseselere ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, yaşlılar ile ilgili olarak konutta infaz sistemi geliştiriliyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise kalıcı ve geçici bir takım düzenlemeler getiren teklifin af teklifi olmadığını belirterek, "İnfaz süreleri kalıcı olarak yeniden düzenlenmekte, istisnaları da sayılmakta birlikte genel olarak infaz süreleri 1/2'ye çekilmektedir. İnfaz Kanunu'nda son derece olumlu gördüğümüz cezaevi koşullarını iyileştirecek, cezaların infazında bu noktadaki adalet kaygılarını ortadan kaldıracak önemli düzenlemelerin olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özkaya, 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfaz Hakkındaki Kanun ile hem temel maddi ceza miktarları hem de infaz miktarlarında artış olduğunu belirtti. Özkaya, "Bugün itibarıyla cezaevlerimizde 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü var. Bunların yüzde 18'i tutuklu, geri kalanı hükümlü. Mevcut kanunda iyi halliliği özü itibarıyla cezaevine giren kişiye müddetname verildiğinde şu tarihte koşullu salıverilmeniz, şu tarihte denetimli serbestliğiniz belirtiliyor. Son bir ayrıntı da iyi halli ise kişi otomatik olarak yararlanıyor. Yeni sistemde 89. maddede değişiklik yapıyoruz. İdare ve gözlem kurulları oluşturalım. Bu idare ve gözlem kurulları hükümlüye altı ayda bir rapor versin. Hükümlünün karnesi olsun. Karnesi ne kadar iyi olursa haklardan istifadesi o kadar kolay olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi Haberler
Haksız fiyat artışı nedeniyle kaç firma inceleme altında? Bakan sayı verdi
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Haberler
Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
İspanya’da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı Haberler
İspanya'da kabus devam ediyor! Son 24 saatte 932 ölüm daha yaşandı
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?

Son Dakika Politika Haberleri

13:49: Merdivenden düştü, oğlunun kapısının önünde hayatını kaybetti - Haberler 13:47: Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı - Haberler 13:47: Kalaşnikoflu çatışmanın şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler 13:47: Polis, ele geçirdiği uyuşturucu haplarla 'evde kal' çağrısı yaptı - Haberler 13:46: Sağlık Bakanlığı "Olası Kovid-19 Vaka Sorgulaması Kılavuzu"nu güncelledi - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede