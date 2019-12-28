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AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun

Libya'nın Türkiye'den resmi olarak askeri yardım talep etmesinin ardından Meclis'in 30 Aralık'ta olağanüstü toplanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine yaptığı uyarıda toplantıya katılmaları hususunda bir bilgilendirme metni gönderdi.

28.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:42

TBMM Genel Kurulu, 'ya asker gönderilmesini görüşmek üzere haftaya olağanüstü toplanacak.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Pazartesi günü Meclis'e sunulabileceği aktarıldı. Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

METİNDE NE YAZIYOR?

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir.

Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

ERDOĞAN DA SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili olarak, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz" demişti.

Muhalefet kanadı da "Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" diyerek karşı çıkmıştı.

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AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun

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