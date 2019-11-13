Haberler » Güncel » Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu - Haber

Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu

AK Parti Yakutiye Gençlik Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası" kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

13.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:09Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu
AK Parti Gençlik Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası" kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları olarak Gelecekte daha yeşil ve daha nefes alan bir Türkiye hedefi ile projeye destek olan Ak Parti Yakutiye Gençlik Başkanı Muhammet Emin Demirci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında bizde Ak Gençlik olarak 300 fidanı toprakla buluştuk. Bu kapsamda bize desteklerini esirgemeyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Yakutiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:39 Urla Belediye Spor Kulübünden maske farkındalığı
14:43 Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
14:43 Otomobilin yakıt deposunda 9 kilo esrar ele geçirildi
14:38 Panorama 1326'da arkeopark sergisi
14:38 Sarıkamış'ta "Mevlid-i Nebi Haftası" ödül töreni
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet, sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:46:02