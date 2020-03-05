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AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu

AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı olarak Yusuf Pişkin belirlendi.

05.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:54AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu

AK Parti İlçe Başkanı adayı olarak Yusuf Pişkin belirlendi.

AK Parti İl Teşkilatında yapılan toplantı sonrası , , Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük ilçe başkan adayları belli oldu.

AK Parti'de 7. Olağan İlçe Kongrelerinde, Beyşehir İlçe Başkanı adayı Recep Elkin, Çumra İlçe Başkanı adayı Osman Şahin, Hadim İlçe Başkanı adayı Ahmet Özbahar, Hüyük İlçe Başkanı adayı Muammer Karaaslan ve Yalıhüyük İlçe Başkanı adayı Yusuf Pişkin oldu.

Yalıhüyük'te, ilçe kongresinin 21 Mart'ta, belediye düğün salonunda yapılacağı öğrenildi.


Yalıhüyük, Beyşehir, AK Parti, Çumra, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 17:16:12