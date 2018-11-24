24 Kasım 2018, 16:40
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AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?

AK Parti 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak oldu. Peki, Yalova Belediye Başkan adayı olan Yusuf Ziya Öztabak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 40 ilin belediye başkan adayları açıklandı. Bu 40 ilden biri de Yalova oldu. Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak oldu. Peki, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı olan Yusuf Ziya Öztabak kimdir? Yusuf Ziya Öztabak kaç yaşındadır? Yusuf Ziya Öztabak nerelidir? Yusuf Ziya Öztabak hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YUSUF ZİYA ÖZTABAK KİMDİR?

Yusuf Ziya Öztabak, 02.01.1963 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra yükseköğretimine müteakip Yalova'da mesleğe başladı ve halen serbest muhasebeci mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleğini icra etmektedir. Çeşitli zamanlarda Yalova S.M.M.M Odası, Denetim, Disiplin ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Öztabak, ayrıca Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda da 'Misafir Öğretim Görevlisi' olarak meslek dersleri verdi.

23. DÖNEM SEÇİMLERİNDE MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Yalova Yardım Derneği Başkanlığı görevinde de bulunan 55 yaşındaki Yusuf Ziya Öztabak; halen Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2001 yılında Yalova Ak Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Farklı zamanlarda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004-2009 döneminde Yalova Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 23. dönem genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Öztabak, halen AK Parti Yalova İl Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Yusuf Ziya Öztabak, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Yalova belediye başkan adayı olmuştur.

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Yusuf Ziya,Ak Parti,Yalova
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:40