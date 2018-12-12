AK Parti Yalova İl Başkanlığında Devir Teslim Töreni

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:24

AK Parti Yalova İl Başkanı olarak atanan Muğlim Bağatar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle görevi devralmış bulunmaktayız." dedi.AK Parti Yalova İl Başkanı olarak atanan Muğlim Bağatar, parti il binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı olan Yusuf Ziya Öztabak'tan devraldı.AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Alkış, törende yaptığı konuşmada, Öztabak'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle Yalova Belediye Başkan adaylığı görevinin verilmesiyle ondan boşalan AK Parti İl Başkanlığı makamına Muğlim Bağatar'ın getirildiğini ifade etti.Alkış, görevi devreden Öztabak'a Yalova'ya ve AK Parti'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Törende konuşan Öztabak, 4,5 yıl sürdürdüğü il başkanlığı görevini belediye başkan adayı gösterilmesiyle tamamladığını belirterek, başarılarla dolu bir 4,5 yıl geçirdiklerini kaydetti.Öztabak, il başkanlığına getirilen Bağatar'a başarı dileğinde bulunarak, "Eğer devraldığımız dönemdekinden bir miktar daha bayrağı yükseğe taşıyabilmişsek ne mutlu bize. Eğer bunu başardıysak değerli il başkanımız ve kuracağı ekip önümüzdeki süreçte biraz daha rahat edecektir. Engelleri daha kolay aşacaktır ve inşallah kendileri de çıtayı bir miktar daha yükselterek devam eden siyasi mücadelelerimiz içerisinde muhakkak ki bir kardeşimize daha devredecektir." diye konuştu.Bağatar ise 2014 yılından itibaren Öztabak'la il yönetim kurulunda görev yaptığını aktardı.Bağatar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle görevi devralmış bulunmaktayız. Bu kadar çalışkan bir il başkanından sonra görev yapmak biraz zor olacak ama elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.Bağatar, yerel seçimde Yalova Belediyesi'ni kazanarak Yalova'yı daha iyi bir kent kimliğine kavuşturmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Öztabak görevi devralan Bağatar'a başarı dileğinde bulunarak çiçek takdim etti.