AK Parti'ye 61 Belediye Başkan Aday Adayı Başvurdu

AK Parti Denizli İl Başkanlığına, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için belediye başkanlığı adaylığına 61 başvuru yapıldığı bildirildi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığına aday olmak isteyenler için başvuru süreci tamamlandı.
Bu süreçte, biri büyükşehir belediye başkanı adaylığı, diğerleri ise ilçe belediye başkan adaylıkları için olmak üzere 61 kişi başvuru yaptı.
Fatma Hanım Subaşı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak üzere başvuruda bulunduğu AK Parti'de, diğer aday adayları şunlar:
Merkezefendi: Kadir Erken ve Yücel Güngör
Pamukkale: Abdullah Kılbıyık, Arif Özeren, Mehmet Teke, Fevzi Özdemir ve Hasan Oymak
Acıpayam: Bülent Karnak, Fikret Gümüş, Harun Reşit Kaya, İbrahim Ethem Topçu, Mahir Altuğ, Ramazan Kan ve Sefer Demir
Babadağ: Fuat Üstündağ
Baklan: Nasuh Altuntaş, Arif Demirdöğer, Ayşe Keskin ve Adnan Şaşmaz
Bekilli: Mustafa Çoban
Beyağaç: İbrahim Gürkaynak, Mehmet Özdemir, Durali Süpçin, Mutlu Gürkaynak ve Sezai Pütün
Bozkurt: Hamdi Cin ve İsmail Tekin
Buldan: Alpaslan Alsoy, İskender Doğan, Mustafa Akca ve Yılmaz Kazak
Çal: Ahmet Kocagöz ve Hasan Helvacı
Çameli: İlker Turgut ve İsmail Değirmenci
Çardak: Ahmet Ölmez, Cihan Filiz, Ferudun Fikri Akyol, Hüsnü Yılmaz, İbrahim Şengül, Ömer Yıldırım ve Tahsin Taşdemir
Çivril: İbrahim Savaş Varlıklar
Kale: Ahmet Ceray, Hatice Bozdeveci, Muhib Temiz, Osman Bilgin, Mehmet Molo, Sedat Kaysel ve Süleyman Kınık
Serinhisar: Ayhan Soyfidan, Hüseyin Karabuğa, İbrahim Ethem Karaken, Nail Öksüz, Şükrü Averi ve Şeref Turhan
Tavas: Medeni Kaşdaş, Mehmet İhsan Hanoğlu, Metin Kocabatmaz ve Talip Mert
Denizli,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37