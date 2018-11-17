AK Parti'ye 61 Belediye Başkan Aday Adayı Başvurdu

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37



17 Kasım 2018 Cumartesi 17:37

AK Parti Denizli İl Başkanlığına, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri için belediye başkanlığı adaylığına 61 başvuru yapıldığı bildirildi.İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanlığına aday olmak isteyenler için başvuru süreci tamamlandı.Bu süreçte, biri büyükşehir belediye başkanı adaylığı, diğerleri ise ilçe belediye başkan adaylıkları için olmak üzere 61 kişi başvuru yaptı.Fatma Hanım Subaşı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak üzere başvuruda bulunduğu AK Parti'de, diğer aday adayları şunlar:Merkezefendi: Kadir Erken ve Yücel GüngörPamukkale: Abdullah Kılbıyık, Arif Özeren, Mehmet Teke, Fevzi Özdemir ve Hasan OymakAcıpayam: Bülent Karnak, Fikret Gümüş, Harun Reşit Kaya, İbrahim Ethem Topçu, Mahir Altuğ, Ramazan Kan ve Sefer DemirBabadağ: Fuat ÜstündağBaklan: Nasuh Altuntaş, Arif Demirdöğer, Ayşe Keskin ve Adnan ŞaşmazBekilli: Mustafa ÇobanBeyağaç: İbrahim Gürkaynak, Mehmet Özdemir, Durali Süpçin, Mutlu Gürkaynak ve Sezai PütünBozkurt: Hamdi Cin ve İsmail TekinBuldan: Alpaslan Alsoy, İskender Doğan, Mustafa Akca ve Yılmaz KazakÇal: Ahmet Kocagöz ve Hasan HelvacıÇameli: İlker Turgut ve İsmail DeğirmenciÇardak: Ahmet Ölmez, Cihan Filiz, Ferudun Fikri Akyol, Hüsnü Yılmaz, İbrahim Şengül, Ömer Yıldırım ve Tahsin TaşdemirÇivril: İbrahim Savaş VarlıklarKale: Ahmet Ceray, Hatice Bozdeveci, Muhib Temiz, Osman Bilgin, Mehmet Molo, Sedat Kaysel ve Süleyman KınıkSerinhisar: Ayhan Soyfidan, Hüseyin Karabuğa, İbrahim Ethem Karaken, Nail Öksüz, Şükrü Averi ve Şeref TurhanTavas: Medeni Kaşdaş, Mehmet İhsan Hanoğlu, Metin Kocabatmaz ve Talip Mert