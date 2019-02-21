AK Parti'ye Katılım

AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP Karabük Merkez
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Demir
'in istifa ederek partilerine üye olduğunu bildirdi.
Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Mahmut Kemal Demir'in bugün MHP'den istifa ettiğini belirtti.
Demir'in partilerine katılma isteğini mutlulukla karşıladıklarını anlatan Altınöz, şunları kaydetti:
"İnşallah kendisiyle Karabükümüze güzel hizmetler yapacağız. Bu seçim zamanında bize vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."
MHP, Kemal Demir, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA