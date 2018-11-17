AK Parti'ye Van'dan 127 Aday Adayı Müracaat Etti

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:41



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:41

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili AK Parti'nin aday adaylığı müracaat süresi doldu. Van'dan 6'sı büyükşehir olmak üzere toplam 127 kişi aday adaylık müracaatı yaptı.AK Parti'de 16 Kasım 2018 günü saat 24.00'da sona eren başvuru süresi içerisinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe belediye başkanlığı için 127 aday adayı müracaat etti. Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 6 aday adayı müracaat etti. Belediye başkanlığı müracaat eden aday adayları için temayül yoklaması, 18 Kasım Pazar günü İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak, 16.00'da sona erecek. Van Büyükşehir Belediyesi için müracaat eden aday adaylarının listesi;Van Büyükşehir aday adayları;Sinan Hakan, Mehmet Bilici, Asena Türkoğlu Ateş, Yakup Akgül, İsmail Say ve Zafer Şahinİpekyolu Belediyesi aday adayları;Cafer Karakoç, Rasim Aslan, Betül Orhan, İbrahim Tıryak, Çetin Ebinç, Şafak Geyik, İsmail Almalı, Etem Görgülü, Rifat Arslan, Orhan Bağlayici, Yavuz Karaman, Muhsin Aydın, Burhan İnan, Abdulkerim Öztürkci, Şaban Gültepe, Murat Ergin ve Emin MuçirTuşba Belediyesi aday adayları;İlhan Oruçoğlu, Zeki Akyürek, Hamiyet Erez Koç, İsmail Koltak, Ahmet Koçak, Mehmet Nuri Başdinç, Salih Akman, Burhan Bedir, Ümit Kanan, Vedat Arar ve Sıracettin ÜnlüEdremit Belediyesi aday adayları;Efendi Onay, Hüseyin Demirkıran, Vahdettin Çakar, Berivan Karabulut, Yılmaz Kılıç, Emin Babur, Mehmet Eyyüp Acar, Kenan Öndil, Abdulcelil Tüci, Turan Avci, Reşat Güler, Necmi Yılmaz ve Mahmud GedikErciş Belediyesi aday adayları;İlyas Haliloğlu, Abidin Çalışkan, İhsan Nuri Çiftci, İzzet Şevketoğlu, Yakup Altun, Merve Kaya, Bülent Erdinç, Turanmercan, Memet Salih Yaşar, Osman Kaya, Emrah Bozkaya, Mehmet Fatih Arapoğlu, Murat Karagöz, Tarkan Elbir, Abdulmenaf Turan, Salih Bakan, Mehmet Çakır ve Hikmet İrvenGevaş Belediyesi aday adayları;Abdulcebbar Arvas, Neşe Akbal, Bedirhan Erdem, Hayati Orhan, Adil Allahverdi, Nezmi Sezer, Seyit Enver Arvas, Fatih Oğhan, Enver Şöhret, Nevzat Çalımlı, Haci Ali Akbaş, Murat Sezer, İsmet Samsa, Faik Tan, Duygu Reşitoğulları, Recep Baysa, Sıtkı Bayram ve Mehmet Zahit SazanGürpınar Belediyesi aday adayları;Mahsun Acar, Fuat Yaşar Atan, Ebubekir Ertaş, Muhyettin Polat, Mehmet Yıldız, Übeydullah Arvas, Abdulhekim Karabıyık, Hayrullah Tanış, Faruk Şamiloğlu ve Ahmet KulazÇatak Belediyesi aday adayları;Mehmet Salih Özbek, Akın Bozdemir, Tuncer Bozdemir, Abdulbaki Kaymaz, Abdurrahman Şeylan, Orhan Berge, Hüsnü Artim, Orhan Tomay ne Mehmet Şefik İnanMuradiye Belediyesi aday adayları;Cemal Bedirhanoğlu, Orhan Aladağ, Necmettin Dadak, Kemal Polat, Alpaslan İnci, Fettah Ebrem, Savcı Yalçınkaya, Serdar Kaya ve Muhmmed Beheşti YaşarÇaldıran Belediyesi aday adayları;Ayhan Aşkın, Mehmet Selim Çınarcı, Fevzi Akbalık, Ahmet Fidan ve Şefik EnsariBahçesaray Belediyesi aday adayları;Meki Arvas, Murat Yaşa, Kemal Yaşa ve Bulut Müslüm GezerÖzalp Belediyesi aday adayları;Hacı Alan, Erdal Hükenek ve Şemsmahfuz Halid KadirhanoğullarıSaray Belediyesi aday adayları;Orhan Çelikyay ve Kemalettin AraciBaşkale Belediyesi aday adayları;İsmail Ayaz ve Ragıp Abbasigil - VAN