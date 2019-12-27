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AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevini bıraktığını açıklayan merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından Ali Demir atandı.

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22 AK Parti, yeni merkez ilçe başkanı atandı
KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görevini bıraktığını açıklayan merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'ın yerine AK Parti Genel Merkezi tarafından Ali Demir atandı.

Cuma Namazı çıkışı sonrasında kalabalık bir gurupla AK Parti İl Başkanlığına giden Demir, konferans salonunda partililerinin de katılımıyla yaptığı açıklamada, "Bizler, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 'tararflar belli olsun' diye bekleyip sonrasında sokağa çıkmadık. İlk dakikalarda sokaktaydık. Allah razı olsun o gece birlikte dik durduk"dedi.

Hesap görmeye değil kardeşlik kurmaya geldik diyen yeni merkez ilçe başkanı Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biz buraya kimseyle hesap görmek için gelmedik. Bunu herkes bilsin. Biz 'Müminler ancak kardeştir' ayetinde geçtiği üzere kardeşliği yaymak üzere geldik. Biz, sadece insanın milli olup olmadığına bakarız. Dışlanan ve partisine gelmeyen insanlara ulaşacağız. AK Parti, halkın partisi ve herkese açık. Halktan başka da kimsenin adamı olmayız. AK Parti içerisinde kardeşliğimizi sağlayalım."

Demir'in, partililerine il başkanlığı ve vekillik gibi bir düşüncesinin de olmadığını ifade ettiği açıklamasına eski merkez ilçe başkanı Bilgehan Altaş'da katıldı. - KIRŞEHİR

Ali Demir, Kırşehir, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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