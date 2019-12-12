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AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı

AK Parti Yenipazar İlçe Teşkilatında Şubat ayında yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi delege seçimleri heyecanı yaşandı.

12.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:12AK Parti Yenipazar'da delege seçimlerini tamamlandı
AK Parti İlçe Teşkilatında Şubat ayında yapılacak 7. Olağan Kongre öncesi delege seçimleri heyecanı yaşandı.

Parti binasında gerçekleştirilen delege seçimine AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de katılırken, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer açıklama yaptı. Sümer, "Delege seçimlerimiz Yenipazar'a, Aydın'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Ben seçime katılan tüm üyelerime teşekkür ederim" dedi.

AK Parti'de delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri gerçekleştirilecek. - AYDIN

Yenipazar, AK Parti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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