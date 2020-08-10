AK Parti Yerel yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Ak Partili yerel yöneticilerle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır'da AK Partili belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır'a gelerek AK Partili Belediye başkanları ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek yapılan ve kalan 4 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yanılmaz, Bağlar İlçe Belediyesinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek anı defterini imzaladı.

"97 ülkeye tıbbi yardım yapıldı, 93 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Diyarbakır'a hem Bağlar Belediyesi hem diğer belediyelerdeki çalışmaları daha güzel hale getirmek için neler yapabilecekleri konusunda bira araya geldiklerini söyledi. 2019 seçimlerinden sonra geçen 1 yıllık süre içinde belediye başkanlarının yaptıkları ve kalan 4 yıllık süre içinde de yapacakları projeleri birlikte değerlendireceklerini belirten Yanılmaz, "AK Parti Genel Merkez Yerel yönetimler Başkanlığı olarak biz 2019 yılından sonra bütün belediyelerimizi öncelikle yerlerinde ziyaret ettik. Şu kapıdan içeri giren vatandaş çıkarken yüzü tebessüm ederek çıkmalıdır. Vatandaş haklıdır, vatandaş memnuniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Biz belediye bütçesini harcarken biliriz ki o para bizim şahsi paramız değildir. O para fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin vergilerinden toplanan paradır. Türkiye, dünkü Türkiye değil. Türkiye, güçlü bir Türkiye elhamdülillah. Bakın bir pandemi süreci geçirdik, Türkiye dünyada 97 ülkeye tıbbi yardım götürdü. Tıbbi yardım götürdüğümüz ülkeler arasında Amerika, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya gibi dışarıdan baktığımızda sözde çok zengin olan ülkeler de var. Yine bu pandemi süreci içinde 93 ülkeden 80 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik" dedi.

"20 yılda yapılmayan hizmetleri 16 aya sığdırdık"

Bağlar Belediyesi olarak böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da ziyareti ve desteğinden dolayı AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "20 yıldır yapılmayan hizmetleri 16 ayda yaptık. İlk günkü heyecan ve azimle yolumuza devam edeceğiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği inşallah doruk noktasına ulaştıracağız. Böyle bir çalışmaya ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Her zaman ve her koşulda desteğini hissettiğimiz değerli başkanımız Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR