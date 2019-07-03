03.07.2019 16:43
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AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının ilk toplantısı, 19 Temmuz'da Erzurum'da gerçekleştirilecek.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarına temmuz ayından itibaren başlanacak.
Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının ilki 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek. Erzurum'un ardından, Ağustos'ta Şanlıurfa ve Nevşehir, Eylül'de Bursa ve Afyonkarahisar, Ekim'de Samsun'da toplantılara devam edilecek.
Başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağı bölge toplantılarında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verilecek.
Bölge toplantılarına, o bölgenin belediye başkanları, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarının katılması planlanıyor.
İllerin kendine has sorunlarına ilişkin ilgili Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu bölge toplantılarına davet edilecek. Toplantılarda, şehirlerin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda Bakan Yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının kaynaşması hedefleniyor.
Kaynak: AA
AK Parti, Erzurum, Güncel

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