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AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Nevşehir'de gerçekleştirilecek

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nın hafta sonu Nevşehir'de gerçekleştirileceği bildirildi.

22.08.2019 13:34 AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Nevşehir'de gerçekleştirilecek
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nın hafta sonu Nevşehir'de gerçekleştirileceği bildirildi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme" başlığı altında düzenlenecek toplantının Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde yapılacağını belirtti.

Yanar, 23-24-25 Ağustos tarihlerindeki toplantının 11 farklı şehirden, partinin İl başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, bazı bakan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yanar, "Toplantıda, şehirlerin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak. Bu toplantılarda bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının kaynaşması hedefleniyor. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir heyecan ve coşku içerisindeyiz." dedi.

Nevşehir, AK Parti, Ürgüp, Güncel

Kaynak: AA

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