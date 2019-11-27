Haberler » Güncel » AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret - Haber

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

27.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:52AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kaçar, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaçar'a, AK
Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşlik
etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kılınç'tan Adıyaman
Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel Başkan
Yardımcısı Kaçar, Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, Kaçar'ı
Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Süleyman Kılınç, Adıyaman, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Tarihi film sevenlerden Midway'e tam not
16:18 10. Boğaziçi Zirvesi
16:18 35. İSEDAK Toplantısı
16:18 TİKA Cezayirli akademisyenlere Osmanlı arşivlerini açtı
16:13 Elazığ'da 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
12:08 İSKİ, iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
08:25 Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor! 625 TL cezası var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:18:58