AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Kaçar'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Adıyaman
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kaçar, Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kaçar'a, AKParti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Hicri Alkan da eşliketti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kılınç'tan AdıyamanBelediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Genel BaşkanYardımcısı Kaçar, Kılınç'a çalışmalarında başarılar diledi.
Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dilegetirerek, Kaçar'ıAdıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.