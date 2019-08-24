AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerde işten çıkarmalar yaşandığını belirterek "İdeolojik takıntı CHP'nin içine adeta bağdaş kurmuş." dedi.

Özhaseki, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara değindi.

CHP'nin siyaset anlayışının gerçeklerden uzak bir yaklaşım üzerine kurulduğunu ifade eden Özhaseki, işten çıkarmaların yanı sıra CHP'li belediyelerde görev yapan memurlara da sendika değiştirmeleri konusunda baskı yapıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"İdeolojik takıntı CHP'nin içine adeta bağdaş kurmuş. Seçimler gelirken Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkan adayları, insanların gözünün içine baka baka, 'Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız.' dediler. Kılıçdaroğlu 'Bu benim şeref sözümdür' diye meydanlarda bağırdı. Peki ne oldu arkadaşlar? Hak-İş'e sordum, verdikleri bu rakam artmış olabilir, bu 15 gün önceki rakam. Bin 50 garibanının işine son veriyorlar. Adana'daki belediye başkanlarının ne yaptığını MHP'li arkadaşlara sordum, 'Bin 200 kişinin işine son verdiler.' denildi. Bu arada kendi sendikalarına geçmeleri için 20 bin memura baskı yapmışlar, birkaç gün içinde belediyelerde çalışan bu 20 bin memur sendika değiştirmiş. Hani şeref sözüydü, hani fakir fukaranın ekmeği ile oynamayacaktınız. İstanbul Medya AŞ çalışanı 50 kişinin işine son verilmiş. Niye son verdiniz? Neden milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz? Üzülerek söylüyorum ki yalan, CHP'nin genel siyaseti, algı operasyonları da bunların ustalık alanları oldu."

"Milletimizin gözünde hala ümidiz"

Son yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getiren Özhaseki, genel oy oranlarına bakıldığında AK Parti'nin hala milletin umudu olduğunun görüldüğünü söyledi.

Özhaseki, AK Parti'nin toplamda aldığı oy oranı ile birinci parti olma gücünü sürdürdüğüne, Cumhur İttifakı'nın ülke genelindeki bin 385 belediyeden 995'ini aldığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak dört ayrı yerel seçime katıldık. İlk katıldığımız 2004 yerel seçimlerinde yüzde 40, 2009'da yüzde 38,6 oy aldık, 2014'te aldığımız oy oranı 43,8 ve son seçimde yüzde 44,3 oy aldık. Hepsinde birinci partiyiz. 'Biz 90 yıllık partiyiz.' diyenler bu oy oranlarının neredeyse yarısını alabiliyor. Ayrıca Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy oranı yüzde 52. Türkiye'deki bin 385 belediyeden 995'i Cumhur İttifakı'na ait. Biz milletimizin gözünde hala ümidiz."

"Teröristlerin cenazelerinde zaten boy gösteriyorlar"

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Özhaseki, terörün insanlık suçu olduğunu, teröre destek verenlerin de bu suça ortak olduğunu vurguladı.

Özhaseki, görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleri hakkında 31 ayrı soruşturma ve kovuşturmanın daha önceden başlatıldığına dikkati çekerek kararın anayasaya uygun olduğunun altını çizdi. Uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti adına doğru bir karar olduğunu savunan Özhaseki, şunları söyledi:

"Suçlama nedir? Terör örgütüne üye olmak, liderlik yapmak veya ona yardım ve yataklık yapmak. İkincisi, suçu ve suçluyu övmek, terörün propagandasını yapmak. Üçüncüsü de görevi kötüye kullanmak. Bundan dolayı da Diyarbakır Belediyesi için 9, Mardin Belediyesi için 6, Van Belediyesi için 7 soruşturma ve kovuşturma var. Ayrıca İçişleri Bakanlığının, üç belediyede de üçer ayrı soruşturması başlamış devam ediyor. Yani bu belediyelerde 31 soruşturma ve kovuşturma yapılıyor. Bu belediye başkanları teröristlerin cenazelerinde zaten boy gösteriyor. Unutmayın, terör bir insanlık suçudur, bütün devletlerde terör lehine bir cümle bile edemezsiniz, terör lehine yardımda bulunamazsınız. Terör insanlığın başının belasıdır. Bu bütün dünyada böyle bilinir. Bizim burada okuyup, öğretmen olup giden yavrularımızı şehit eden cani teröristlerin cenazelerinde boy gösteriyorlar. Kendilerine göre marş diye bir şey tutturmuşlar, bu marşı duyunca ayağa kalkıp hazır ol da saygı duruşunda bulunuyorlar."

"Yapılan yüzde 100 doğru bir iştir"

Özhaseki, cadde ve sokaklara teröristlerin isimlerinin verildiğini aktararak şöyle devam etti:

"Şehit yakınlarının hepsini işten çıkarıp, dağdaki katillerin yakınlarını işe almaya başlamışlar. Vatandaşlarımızın, bunlara isnat edilen suçlar konusunda aklında bir şüphe var mı, yok. 'İş başında dursun da mahkeme kararını bekleyelim.' deniliyor. Mahkeme kaç yıl sürecek? 3-5 sene. Mahkeme karar verecek, yüksek yargıya gidecek, kesinleşmesini bekleyeceğiz, itirazlar, Anayasa Mahkemesine gidip itiraz, sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiş 10 sene. Peki bu seneler içinde terör örgütüne destek veren bu kişilerin iş başında kalmasına gönlümüz, vicdanımız razı olur mu? Kanun, 'Mahkeme kararını bekleyelim' deseydi başımız üstüne ama kanun da öyle demiyor. O yüzden yapılan yüzde 100 doğru bir iştir."

Avrupa'da görevden el çektirilen belediye başkanları ile ilgili örnekler veren Özhaseki, belediyecilikte başarılı olmanın sırları konusundaki tecrübe paylaşımının ardından konuşmasını tamamladı.

Adana, Aksaray, Ankara, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Yozgat'tan 129 belediye başkanının katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

"Temel belediye mevzuatı", "Halkla ilişkiler, siyasi iletişim ve insan ilişkilerinde başarı", "Kişisel gelişim, liderlik, protokol kuralları" konularında eğitim verilecek toplantı yarın sona erecek.

Kaynak: AA