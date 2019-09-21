AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçimler bitti, HDP yeniden havaya girdi. Bunlar daha öncesinde olan biteni yaşanmamış gibi aynı yerden başladılar. 3 tane büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığımız görevden el çektirdi. Yerine de valilerimize başkan vekili olarak mührü teslim etti." dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sürekli değişik isimlerle kurulan ve açılan HDP'nin de gözünün belediyecilikte değil, başka yerde olduğunu belirtti.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"Seçimler bitti, HDP yeniden havaya girdi. Bunlar daha öncesinde olan biteni yaşanmamış gibi aynı yerden başladılar. 3 tane büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığımız görevden el çektirdi. Yerine de valilerimize başkan vekili olarak mührü teslim etti. Buradaki suçlama ne? Aslında işin özüne ineni görmedim. Herkes aklındakiyle ve ortalama siyasi üslubuyla anlatmaya çalışıyor. Suçlamalar şunlar, silahlı terör örgütü kurmak veya üye olmak. İkinci suçlama, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak. Üçüncü suçlama ise görevi kötüye kullanmak. Bunların hepsi suç. Bu konuda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı için 9 soruşturma ve kovuşturma açılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi için 6 soruşturma açılmış. Van için de 7 tane. Her biri hakkında da İçişleri Bakanlığı 3'er soruşturma açmış, toplamda 31 soruşturma ve kovuşturma var. Ortalama adam başı 10 soruşturma var. Bunlar, ömürlerinde bir kez olsun PKK'ya hain veya cani demediler. PKK, bir terör olayı ve bir saldırı yapmışsa bir askerimizi şehit etmişse tabii ki bizim canımız ve içimiz yanıyor. Terörü lanetliyoruz. Onlardan gelen söz ise şu, 'biz barıştan yanayız. Silahlardan el çektirilsin, silahları bıraksın.' Ya, bizimle dalgamı geçiyorsunuz? Güya Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ve bizim polisimizle sanki silah ve kafile konusunda eşit ve silah bırakacaklar. Yine söylüyorum, bir kez bile olsun PKK'yı lanetleyen bir sözlerini duymadım."

Belediye başkanlarına tavsiyeler

Özhaseki, başarılı belediyecilikte ilk sırrın iyi niyet olduğunu vurgulayarak, "İhale yapıyorsunuz, kim alacak diye aklınızdan geçiyor mu? Eğer geçiyorsa arkadaşlar, iyi niyetli değilsiniz. Ahmet veya Mehmet alsın diye veya 'bizim partiye yakın, yardım eder' diye bir isim aklınızdan geçiyorsa ve gayret ediyorsanız vallahi de billahi de iyi niyetli değilsiniz. En düşük fiyattan kim alır, en iyi kim yapar diye düşüneceksiniz. İyi niyet böyle bir şey arkadaşlar. Burası beytülmal, bizim malımız değil. Dışarıda mağazamızda iş yaparken fabrikamızdan iş yaparken kendi özelimizde iş yaparken istediğimiz adama verelim, istediğimiz adamı da kollayalım, hiçbir mahsuru yok ama burası belediye başkanlığı, tüyü bitmedik yetimin hakkının olduğu bir yer. Efendimizin şu sözünü unutmayalım, 'Beytülmal eski bir hırka bile olsa ve onu aşırsa cennet kokusu duyamaz.' Arkadaşlar iyi niyet, iyi niyet, iyi niyet." diye konuştu.

Programa, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA