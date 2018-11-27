AK Parti Yozgat
Belediye Başkan adayı Celal Köse
oldu.
1972'de Yozgat'ta doğan Celal Köse, ilk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Müteahhitlik hizmetleri üzerine aile şirketinde faaliyet gösteren Celal Köse, Refah Partisi
Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi hayatına AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak devam etmiştir. Daha önce AK Parti Merkez
İlçe Başkanlığı, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Köse, Yozgat İl başkanlığı görevini yürütmektedir.
Celal Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır. - ANKARA
Anadolu Üniversitesi,Yozgat