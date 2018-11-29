AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Yozgat oldu. Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse oldu. Peki, AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı olan Celal Köse kimdir? Celal Köse kaç yaşındadır? Celal Köse nerelidir? Celal Köse hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YOZGAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN CELAL KÖSE KİMDİR?

Celal Köse, 1972 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde yaptı.

ÇEŞİTLİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERDİ

İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. AK Parti'nin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Şubat 2002'de Genel Merkez tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı görevi verildi. 2007'de kendi isteği ile görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk İl Başkanlığı atamasıyla AK Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Celal Köse, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili adayıdır.