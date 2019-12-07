Haberler » Güncel » AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:38AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, AA'nın
AK Parti ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başer, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy verdi.

Başer, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli, özel ve güzel olduğunu aktaran Başer, "AA sadece fotoğraflarla değil, Türkiye ile ilgili haberleri doğru, tarafsız, güvenilir bir şekilde tüm dünyaya yayan ve her geçen gün kalitesini, hinterlant alanını geliştiren önemli bir kurumumuz. AA'nın ileride daha da güzel başarılara imza atacağını dünyadaki acı ve göz yaşını dindirme noktasında da çekmiş olduğu bu fotoğraflarla bu acı ve göz yaşını dindireceğine inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili, Yusuf Başer, AK Parti, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 Adıyaman ukranya'da donarak ölen türk vatandaşı, adıyaman'da toprağa verildi - Haber
14:41 Bitlis'te güzel sanatlar lisesi öğrencileri sergi açıp, konser verdi - Haber
14:41 Aydın'da 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
14:37 Ceren'in 10 yıl eğitim gördüğü balerin kursunun yetkilisi: "Bale öğretmeni olmak istiyordu, hayali... - Haber
14:35 Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, gümüş madalya beratı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:39 Evden gelen kokular, bedeni çürümek üzere olan komşularının hayatını kurtardı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
7.12.2019 14:49:46