AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy: "21 Yeni Okulu Planladık"

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Yerel seçimler öncesi eğitime yönelik gerçekleştireceği çalışmalardan söz eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "21 yeni okulu planladık. Valimizle konuştuk. Yerleri belli oldu. En geç 5 yıl içinde tekli eğitime geçeceğiz" dedi.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy 31 Mart yerel seçimleri öncesi sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam ediyor.Arısoy, Elazığlı İş Adamları Derneği ve Zeytinburnu Ordulular Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. İstek, öneri ve şikayetleri dinleyen Arısoy, hayata geçirmeyi planladığı projelerinden söz etti."En geç 5 yıl içinde Zeytinburnu tekli eğitime geçecek"Zeytinburnu'nda eğitime yönelik gerçekleştireceği çalışmalar hakkında konuşan Arısoy, "İstifa ettikten bu yana 21 yeni okulu planladık. Valimizle konuştuk. Yerleri belli oldu. 1 Nisan'dan itibaren önce arsalarını toparlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı en geç 2 yıl içinde diyor ama ben biraz tedbirli davranayım. En geç 5 yıl içinde Zeytinburnu tekli eğitime geçecek. Ondan sonra inşallah Zeytinburnu'nda eğitimin başarısını ve İstanbul ortalamasındaki yerini konuşmuş oluruz" dedi.Zeytinburnu Belediyesi'nin cami temizliği konusunda Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade eden Arısoy, önümüzdeki dönemde okulların temizliğini belediyenin üstleneceğini söyledi."Okul önleri büyük oranda temizlendi"Zeytinburnu Ordulular Derneği'nde akıllardaki soruları yanıtlayan Arısoy, "Bakanlığımız okul çevrelerinde Ekim'den bu yana büyük mesafe aldı. Henüz kökünü kazıyamadı ama bekçilerle, sivil ekiplerle okul önleri büyük oranda temizlendi. Bunun kökünü kazımak o kadar kolay değil ama bakan beyin kendisi olmak üzere bütün teşkilat bu meseleyi çözdü, çözecek. Çok büyük mesafe alındığını ben görüyorum. Devletimiz kökünü kazıyacak. Buna da gücü yetecek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi. - İSTANBUL